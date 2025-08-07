L-R: Project Manager, Africa-BroadBand (BB) Maps, International Telecommunication Union (ITU), Dana Jon Kamason; Executive Commissioner, Stakeholder Management, Nigerian Communications Commission (NCC), Rimini Makama; Executive Vice Chairman/Chief Executive Officer, NCC, NCC; Dr. Aminu Maida; Deputy Ambassador, European Union (EU) Delegation to Nigeria, Zissmos Vergas; Head, Green and Digital Economy, EU Delegation to Nigeria, Inga Stefanowicz; and Project Officer, Africa-BB-Maps, ITU, Elind Sulmina, during a three-day National Broadband Mapping System held in Abuja this week (August 5-6, 2025).
Leave a Reply